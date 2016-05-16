Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Муса 17
Еременко 47
2:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
16 мая 2016, 19:30 МСК
16.05.2016, 19:30 МСК
понедельник
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
25
Еременко
Роман Еременко
47'
47'
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
65
7
Тошич
Зоран Тошич
77
18
Муса
Ахмед Муса
17'
17'
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
5
Васин
Виктор Васин
15
Широков
Роман Широков
17
Ткачев
Сергей Ткачев
60
Головин
Александр Головин
8
Панченко
Кирилл Панченко
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
59
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
59
7
Мамаев
Павел Мамаев
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
67
90
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
31
Дикань
Андрей Дикань
88
Синицын
Андрей Синицын
15
Марков
Николай Марков
18
Быстров
Владимир Быстров
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
14
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
38
Куасси
Эбуэ Куасси
9
Ари
Ари
14
Вандерсон
Вандерсон