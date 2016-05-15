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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Халк 10
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Самедов 45
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
15 мая 2016, 19:00 МСК
15.05.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
73
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
8
Юсупов
Артур Юсупов
42
28
Витсель
Аксель Витсель
90
8
Маурисио
Маурисио
90
7
Халк
Халк
10'
10'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
64
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
18
Жирков
Юрий Жирков
52
Иванов
Андрей Иванов
70
Богаев
Дмитрий Богаев
17
Шатов
Олег Шатов
89
Палиенко
Максим Палиенко
92
Долгов
Павел Долгов
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
55
Янбаев
Ренат Янбаев
90
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
17
Михалик
Тарас Михалик
90
45
Хенти
Эзекиэль Хенти
86
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
19
Самедов
Александр Самедов
45'
45'
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
Запасные
20
Коченков
Антон Коченков
81
Абаев
Илья Абаев
15
Логашов
Арсений Логашов
3
Касаев
Алан Касаев
8
Шешуков
Александр Шешуков
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
82
Махатадзе
Георгий Махатадзе
25
Шкулетич
Петар Шкулетич