Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Мордовия
Саранск
0:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Витсель 45
Халк 54
Халк 71
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
11 мая 2016, 19:30 МСК
11.05.2016, 19:30 МСК
среда
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Мордовия
мин
77
Ревишвили
Нукри Ревишвили
62
3
Гапон
Евгений Гапон
90
33
Рыков
Владимир Рыков
60
40
Перендиа
Милан Перендиа
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
31
Тишкин
Максим Тишкин
90
84
Власов
Олег Власов
84
8
Бобер
Антон Бобер
90
17
Дудиев
Аслан Дудиев
90
48
Луценко
Евгений Луценко
90
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
Запасные
25
Чебану
Илья Чебану
33
Шебанов
Денис Шебанов
4
Шитов
Игорь Шитов
5
Кобахидзе
Мамука Кобахидзе
57
Навлетов
Руслан Навлетов
88
Иванов
Алексей Иванов
25
Шипицин
Евгений Шипицин
99
Игнатович
Павел Игнатович
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
8
Юсупов
Артур Юсупов
81
28
Витсель
Аксель Витсель
45'
45'
90
8
Маурисио
Маурисио
89
70
Богаев
Дмитрий Богаев
90
7
Халк
Халк
54'
71'
54', 71'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
83
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
51
Рудаков
Максим Рудаков
52
Иванов
Андрей Иванов
17
Шатов
Олег Шатов
89
Палиенко
Максим Палиенко
92
Долгов
Павел Долгов