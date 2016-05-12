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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 39
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
12 мая 2016, 17:00 МСК
12.05.2016, 17:00 МСК
четверг
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
34
Данцев
Александр Данцев
81
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
33
Меркулов
Михаил Меркулов
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
64
41
Сапета
Александр Сапета
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
54
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
9
Гогниев
Спартак Гогниев
85
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
16
Шубин
Александр Шубин
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
99
Ярошенко
Константин Ярошенко
88
Коробов
Дмитрий Коробов
85
Серченков
Сергей Серченков
26
Щербаков
Александр Щербаков
25
Ставпец
Александр Ставпец
10
Манучарян
Эдгар Манучарян
Спартак
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
34
Макеев
Евгений Макеев
61
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
10
Промес
Квинси Промес
39'
39'
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
27
Ромуло
Ромуло
90
71
Попов
Ивелин Попов
86
49
Джано
Джано
76
99
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
13
Гранат
Владимир Гранат
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
45
Пуцко
Александр Пуцко
64
Кутин
Денис Кутин
27
Зотов
Александр Зотов
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
87
Зуев
Александр Зуев
71
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе