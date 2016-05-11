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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Сысуев 16
1:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дзагоев 13
Вернблум 61
Муса 69
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
11 мая 2016, 17:00 МСК
11.05.2016, 17:00 МСК
среда
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
39
3
Аликин
Павел Аликин
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
10
Марсиньо
Марсиньо
74
31
Сысуев
Дмитрий Сысуев
16'
16'
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
11
Зубарев
Владимир Зубарев
64
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
11
Карлос
Диего Карлос
93
Кротов
Вячеслав Кротов
9
Ханджич
Харис Ханджич
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
60
Головин
Александр Головин
60
3
Вернблум
Понтус Вернблум
61'
61'
90
25
Еременко
Роман Еременко
53
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
13'
13'
90
7
Тошич
Зоран Тошич
90
18
Муса
Ахмед Муса
69'
69'
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
5
Васин
Виктор Васин
15
Широков
Роман Широков
17
Ткачев
Сергей Ткачев
66
Натхо
Бибрас Натхо
8
Панченко
Кирилл Панченко