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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
Портнягин 17
1:2
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Боли 33
Лазич 58
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
11 мая 2016, 19:00 МСК
11.05.2016, 19:00 МСК
среда
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
-
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
90
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
83
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
15
Кисляк
Сергей Кисляк
59
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
11
Девич
Марко Девич
69
7
Портнягин
Игорь Портнягин
17'
17'
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
49
Устинов
Виталий Устинов
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
88
Камболов
Руслан Камболов
63
Джалилов
Алишер Джалилов
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
22
Дядюн
Владимир Дядюн
Анжи
мин
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
90
77
Тигиев
Георгий Тигиев
90
4
Лазич
Дарко Лазич
58'
58'
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
8
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
90
20
Мутари
Амаду Мутари
90
94
Боли
Янник Боли
33'
33'
77
Запасные
55
Помазан
Евгений Помазан
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов