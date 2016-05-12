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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
Бечирай 17
1:3
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Азмун 39
Азмун 50
Кудряшов 64
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
12 мая 2016, 19:30 МСК
12.05.2016, 19:30 МСК
четверг
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
94
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
59
4
Самба
Кристофер Самба
90
12
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
2
Соснин
Антон Соснин
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
59
27
Денисов
Игорь Денисов
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
2
Драгун
Станислав Драгун
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
8
Бечирай
Фатош Бечирай
17'
17'
90
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
94
Лещук
Игорь Лещук
5
Дьяков
Виталий Дьяков
2
Морозов
Григорий Морозов
91
Степанов
Александр Степанов
87
Сарамутин
Валерий Сарамутин
86
Левин
Владислав Левин
96
Кузьмин
Максим Кузьмин
98
Терехов
Антон Терехов
88
Соломатин
Павел Соломатин
90
Обольский
Николай Обольский
Ростов
мин
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
64'
64'
90
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
44
Навас
Сесар Навас
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
77
Баштуш
Баштуш
90
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
51
7
Полоз
Дмитрий Полоз
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
8
Могилевец
Павел Могилевец
81
20
Азмун
Сердар Азмун
39'
50'
39', 50'
70
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
1
Покатилов
Стас Покатилов
4
Терентьев
Денис Терентьев
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
8
Киреев
Игорь Киреев
2
Калачев
Тимофей Калачев
9
Канга
Каку Гуелор Канга
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
8
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
11
Бухаров
Александр Бухаров
86
Ю
Бен Су Ю
32
Качарава
Ника Качарава