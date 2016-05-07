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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
Канунников 27
1:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 56
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
7 мая 2016, 19:30 МСК
7.05.2016, 19:30 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
78
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
90
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
62
2
Кисляк
Сергей Кисляк
90
99
Канунников
Максим Канунников
27'
27'
90
11
Девич
Марко Девич
68
7
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
21
Акмурзин
Тимур Акмурзин
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
79
Пилявский
Андрей Пилявский
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
31
Ткачук
Денис Ткачук
63
Джалилов
Алишер Джалилов
20
Цакташ
Мийо Цакташ
22
Дядюн
Владимир Дядюн
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
98
Петров
Сергей Петров
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
14
Вандерсон
Вандерсон
74
77
Каборе
Шарль Каборе
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
80
8
Газинский
Юрий Газинский
63
7
Мамаев
Павел Мамаев
90
90
Смолов
Федор Смолов
56'
56'
90
Запасные
31
Дикань
Андрей Дикань
88
Синицын
Андрей Синицын
15
Марков
Николай Марков
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
33
Перейра
Маурисио Перейра
38
Куасси
Эбуэ Куасси
9
Ари
Ари