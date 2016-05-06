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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Яковлев 7
1:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
6 мая 2016, 18:00 МСК
6.05.2016, 18:00 МСК
пятница
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
33
Родич
Милан Родич
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
3
Надсон
Надсон
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
7
Молло
Йоан Молло
90
20
Померко
Алексей Померко
90
16
Симайс
Жерон Симайс
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
7'
7'
76
18
Яхович
Адис Яхович
90
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
16
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
45
Концедалов
Алексей Концедалов
93
Каленкович
Виталий Каленкович
19
Бато
Шелдон Бато
29
Садик
Берат Садик
8
Корниленко
Сергей Корниленко
9
Бруно
Джанни Бруно
Уфа
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
93
Кротов
Вячеслав Кротов
65
20
Тумасян
Денис Тумасян
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
10
Марсиньо
Марсиньо
71
31
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
46
11
Карлос
Диего Карлос
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
60
Зубарев
Владимир Зубарев
90
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
33
Сухов
Александр Сухов
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
2
Филин
Александр Филин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
87
Безденежных
Игорь Безденежных
9
Ханджич
Харис Ханджич