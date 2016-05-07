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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Вернблум 17
1:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
7 мая 2016, 14:30 МСК
7.05.2016, 14:30 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
60
Головин
Александр Головин
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
17'
17'
90
25
Еременко
Роман Еременко
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
7
Тошич
Зоран Тошич
77
18
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
5
Васин
Виктор Васин
15
Широков
Роман Широков
17
Ткачев
Сергей Ткачев
66
Натхо
Бибрас Натхо
8
Панченко
Кирилл Панченко
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
29
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
14
Айссати
Исмаил Айссати
90
6
Адилсон
Адилсон
90
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
38
95
Митришев
Магомед Митришев
83
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
5
Плиев
Заурбек Плиев
4
Ояла
Юхани Ояла
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
10
Кану
Кану
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
23
Пирис
Факундо Пирис
8
Кен
Педро Кен
9
Садаев
Заур Садаев
17
Мбенг
Аблае Мбенг