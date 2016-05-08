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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 44
Зе Луиш 54
Промес 85
3:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
8 мая 2016, 19:30 МСК
8.05.2016, 19:30 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
34
Макеев
Евгений Макеев
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
10
Промес
Квинси Промес
44'
85'
44', 85'
86
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
27
Ромуло
Ромуло
90
71
Попов
Ивелин Попов
72
49
Джано
Джано
68
99
Зе Луиш
Зе Луиш
54'
54'
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
13
Гранат
Владимир Гранат
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
45
Пуцко
Александр Пуцко
64
Кутин
Денис Кутин
27
Зотов
Александр Зотов
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
87
Зуев
Александр Зуев
71
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
2
Морозов
Григорий Морозов
78
4
Самба
Кристофер Самба
70
5
Дьяков
Виталий Дьяков
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
22
Соснин
Антон Соснин
66
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
8
Бечирай
Фатош Бечирай
90
Запасные
91
Габулов
Владимир Габулов
94
Лещук
Игорь Лещук
94
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
12
Хольмен
Себастьян Хольмен
2
Драгун
Станислав Драгун
98
Терехов
Антон Терехов