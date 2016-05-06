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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Азмун 8
Нобоа 45
2:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Шкулетич 52
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
6 мая 2016, 19:30 МСК
6.05.2016, 19:30 МСК
пятница
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
44
Навас
Сесар Навас
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
77
Баштуш
Баштуш
90
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
61
7
Полоз
Дмитрий Полоз
58
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
45'
45'
90
8
Могилевец
Павел Могилевец
90
20
Азмун
Сердар Азмун
8'
8'
77
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
1
Покатилов
Стас Покатилов
4
Терентьев
Денис Терентьев
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
8
Киреев
Игорь Киреев
89
Ерохин
Александр Ерохин
9
Канга
Каку Гуелор Канга
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
8
Думбия
Мусса Думбия
11
Бухаров
Александр Бухаров
86
Ю
Бен Су Ю
32
Качарава
Ника Качарава
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
28
Дюрица
Ян Дюрица
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
15
Логашов
Арсений Логашов
86
3
Касаев
Алан Касаев
69
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
66
17
Михалик
Тарас Михалик
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
52'
52'
90
Запасные
20
Коченков
Антон Коченков
81
Абаев
Илья Абаев
49
Шишкин
Роман Шишкин
55
Янбаев
Ренат Янбаев
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
32
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
45
Хенти
Эзекиэль Хенти