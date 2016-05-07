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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 25
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
7 мая 2016, 17:00 МСК
7.05.2016, 17:00 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
4
Лазич
Дарко Лазич
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
20
Маевский
Иван Маевский
90
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
90
14
Бериша
Бернард Бериша
90
87
Максимов
Илья Максимов
83
20
Мутари
Амаду Мутари
90
94
Боли
Янник Боли
90
Запасные
13
Помазан
Евгений Помазан
16
Шафинский
Юрий Шафинский
25
Менса
Джонатан Менса
7
Гасанов
Шамиль Гасанов
67
Тигиев
Георгий Тигиев
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
47
Джамалутдинов
Тамирлан Джамалутдинов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
56
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
17
Шатов
Олег Шатов
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
14
Юсупов
Артур Юсупов
63
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Халк
Халк
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
25'
25'
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
51
Рудаков
Максим Рудаков
18
Жирков
Юрий Жирков
52
Иванов
Андрей Иванов
70
Богаев
Дмитрий Богаев
8
Маурисио
Маурисио
67
Андреев
Никита Андреев
92
Долгов
Павел Долгов