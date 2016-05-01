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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мордовия
Саранск
Самодин 56
Стеванович 86
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Азмун 67
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
1 мая 2016, 14:30 МСК
1.05.2016, 14:30 МСК
воскресенье
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Мордовия
мин
77
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
3
Гапон
Евгений Гапон
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
31
Тишкин
Максим Тишкин
90
55
Нахушев
Руслан Нахушев
90
22
Самодин
Сергей Самодин
56'
56'
84
15
Махмудов
Эмин Махмудов
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
86'
86'
90
17
Дудиев
Аслан Дудиев
90
48
Луценко
Евгений Луценко
75
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
Запасные
25
Чебану
Илья Чебану
97
Шебанов
Денис Шебанов
32
Ломич
Марко Ломич
40
Перендиа
Милан Перендиа
3
Кобахидзе
Мамука Кобахидзе
57
Навлетов
Руслан Навлетов
8
Бобер
Антон Бобер
8
Иванов
Алексей Иванов
25
Шипицин
Евгений Шипицин
84
Власов
Олег Власов
99
Игнатович
Павел Игнатович
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
44
Навас
Сесар Навас
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
9
Канга
Каку Гуелор Канга
90
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
46
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
62
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
90
Запасные
89
Покатилов
Стас Покатилов
77
Медведев
Никита Медведев
28
Терентьев
Денис Терентьев
8
Киреев
Игорь Киреев
2
Калачев
Тимофей Калачев
8
Могилевец
Павел Могилевец
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
8
Думбия
Мусса Думбия
32
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
86
Ю
Бен Су Ю
20
Азмун
Сердар Азмун
67'
32
Качарава
Ника Качарава