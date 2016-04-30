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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
0:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Дюрица 42
Зе Луиш 90
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
30 апр. 2016, 19:30 МСК
30.04.2016, 19:30 МСК
суббота
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
28
Дюрица
Ян Дюрица
42'
42'
76
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
3
Касаев
Алан Касаев
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
58
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
85
19
Самедов
Александр Самедов
90
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
90
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
20
Коченков
Антон Коченков
49
Шишкин
Роман Шишкин
17
Михалик
Тарас Михалик
55
Янбаев
Ренат Янбаев
15
Логашов
Арсений Логашов
8
Шешуков
Александр Шешуков
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
59
Миранчук
Алексей Миранчук
36
Баринов
Дмитрий Баринов
32
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
45
Хенти
Эзекиэль Хенти
Спартак
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
34
Макеев
Евгений Макеев
90
45
Пуцко
Александр Пуцко
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
10
Промес
Квинси Промес
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
27
Ромуло
Ромуло
90
71
Попов
Ивелин Попов
73
49
Джано
Джано
90
99
Зе Луиш
Зе Луиш
90'
90'
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
13
Гранат
Владимир Гранат
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
64
Кутин
Денис Кутин
27
Зотов
Александр Зотов
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
87
Зуев
Александр Зуев
71
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе