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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Оланаре 19
Муса 58
Дзагоев 74
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
28 апр. 2016, 17:00 МСК
28.04.2016, 17:00 МСК
четверг
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
22
Данцев
Александр Данцев
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
41
Сапета
Александр Сапета
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
46
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
21
Асеведо
Герсон Асеведо
46
88
Коробов
Дмитрий Коробов
75
9
Гогниев
Спартак Гогниев
90
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
16
Шубин
Александр Шубин
33
Меркулов
Михаил Меркулов
54
Рязанцев
Александр Рязанцев
99
Ярошенко
Константин Ярошенко
12
Новиков
Александр Новиков
85
Серченков
Сергей Серченков
26
Щербаков
Александр Щербаков
25
Ставпец
Александр Ставпец
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
10
Манучарян
Эдгар Манучарян
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
17
Ткачев
Сергей Ткачев
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
89
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
18
Муса
Ахмед Муса
58'
58'
79
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
25
Еременко
Роман Еременко
78
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
74'
74'
90
7
Тошич
Зоран Тошич
90
27
Оланаре
Аарон Оланаре
19'
19'
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
5
Васин
Виктор Васин
15
Широков
Роман Широков
66
Натхо
Бибрас Натхо
8
Панченко
Кирилл Панченко