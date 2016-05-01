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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Сысуев 21
1:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Оздоев 43
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
1 мая 2016, 12:00 МСК
1.05.2016, 12:00 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
46
20
Тумасян
Денис Тумасян
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
69
31
Сысуев
Дмитрий Сысуев
21'
21'
78
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
17
Зинченко
Александр Зинченко
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
60
Зубарев
Владимир Зубарев
90
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
33
Сухов
Александр Сухов
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
2
Филин
Александр Филин
87
Безденежных
Игорь Безденежных
11
Карлос
Диего Карлос
93
Кротов
Вячеслав Кротов
31
Марсиньо
Марсиньо
9
Ханджич
Харис Ханджич
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
90
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
80
88
Камболов
Руслан Камболов
90
31
Ткачук
Денис Ткачук
46
27
Оздоев
Магомед Оздоев
43'
43'
90
11
Девич
Марко Девич
69
99
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
31
Акмурзин
Тимур Акмурзин
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
49
Устинов
Виталий Устинов
83
Пилявский
Андрей Пилявский
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
22
Джалилов
Алишер Джалилов
15
Кисляк
Сергей Кисляк
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
20
Цакташ
Мийо Цакташ
7
Портнягин
Игорь Портнягин
22
Дядюн
Владимир Дядюн