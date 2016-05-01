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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Яхович 64
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
1 мая 2016, 17:00 МСК
1.05.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
5
Плиев
Заурбек Плиев
73
15
Семенов
Андрей Семенов
90
2
Родолфо
Родолфо
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
6
Адилсон
Адилсон
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
8
Кен
Педро Кен
69
14
Айссати
Исмаил Айссати
90
95
Митришев
Магомед Митришев
77
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
40
Гудиев
Виталий Гудиев
29
Уилкшир
Люк Уилкшир
4
Ояла
Юхани Ояла
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
10
Кану
Кану
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
23
Пирис
Факундо Пирис
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
33
Родич
Милан Родич
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
3
Надсон
Надсон
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
7
Молло
Йоан Молло
90
16
Симайс
Жерон Симайс
90
20
Померко
Алексей Померко
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
79
18
Яхович
Адис Яхович
64'
64'
88
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
16
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
45
Концедалов
Алексей Концедалов
93
Каленкович
Виталий Каленкович
19
Бато
Шелдон Бато
9
Чочиев
Алан Чочиев
9
Садик
Берат Садик
29
Бруно
Джанни Бруно