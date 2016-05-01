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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 51
Смолов 72
Мамаев 81
3:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
1 мая 2016, 19:30 МСК
1.05.2016, 19:30 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
98
Петров
Сергей Петров
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
7
Мамаев
Павел Мамаев
81'
81'
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
83
33
Перейра
Маурисио Перейра
72
90
Смолов
Федор Смолов
51'
72'
51', 72'
90
14
Вандерсон
Вандерсон
61
Запасные
31
Дикань
Андрей Дикань
88
Синицын
Андрей Синицын
15
Марков
Николай Марков
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
8
Газинский
Юрий Газинский
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
38
Куасси
Эбуэ Куасси
9
Ари
Ари
Анжи
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
4
Лазич
Дарко Лазич
90
67
Тигиев
Георгий Тигиев
90
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
87
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
90
14
Бериша
Бернард Бериша
90
87
Максимов
Илья Максимов
90
20
Мутари
Амаду Мутари
65
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
57
Запасные
13
Помазан
Евгений Помазан
27
Дженетов
Мехти Дженетов
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
25
Менса
Джонатан Менса
7
Гасанов
Шамиль Гасанов
33
Газимагомедов
Анвар Газимагомедов
94
Боли
Янник Боли
96
Дибиргаджиев
Джамал Дибиргаджиев