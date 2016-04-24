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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Вандерсон 35
Смолов 38
Петров 70
Вандерсон 90
4:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
24 апр. 2016, 14:30 МСК
24.04.2016, 14:30 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
98
Петров
Сергей Петров
70'
70'
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
17
Калешин
Виталий Калешин
80
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
71
33
Перейра
Маурисио Перейра
66
14
Вандерсон
Вандерсон
35'
90'
35', 90'
90
90
Смолов
Федор Смолов
38'
38'
90
Запасные
31
Дикань
Андрей Дикань
88
Синицын
Андрей Синицын
3
Страндберг
Стефан Страндберг
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
7
Мамаев
Павел Мамаев
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
38
Куасси
Эбуэ Куасси
9
Ари
Ари
63
Комличенко
Николай Комличенко
Уфа
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
60
Зубарев
Владимир Зубарев
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
17
Зинченко
Александр Зинченко
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
74
93
Кротов
Вячеслав Кротов
46
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
33
Сухов
Александр Сухов
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
42
Филин
Александр Филин
87
Безденежных
Игорь Безденежных
11
Карлос
Диего Карлос
31
Марсиньо
Марсиньо
9
Ханджич
Харис Ханджич