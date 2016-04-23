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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Рубин
Казань
0:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Рыбус 35
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
23 апр. 2016, 19:30 МСК
23.04.2016, 19:30 МСК
суббота
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
90
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
61
15
Кисляк
Сергей Кисляк
83
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
20
Цакташ
Мийо Цакташ
46
7
Портнягин
Игорь Портнягин
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
31
Акмурзин
Тимур Акмурзин
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
83
Пилявский
Андрей Пилявский
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
79
Камболов
Руслан Камболов
31
Ткачук
Денис Ткачук
22
Джалилов
Алишер Джалилов
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
11
Девич
Марко Девич
22
Дядюн
Владимир Дядюн
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
5
Плиев
Заурбек Плиев
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
2
Родолфо
Родолфо
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
35'
35'
69
6
Адилсон
Адилсон
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
8
Кен
Педро Кен
90
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
89
95
Митришев
Магомед Митришев
76
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
40
Гудиев
Виталий Гудиев
40
Уциев
Ризван Уциев
29
Уилкшир
Люк Уилкшир
4
Ояла
Юхани Ояла
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
14
Айссати
Исмаил Айссати
10
Кану
Кану
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
23
Пирис
Факундо Пирис