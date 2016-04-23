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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Родич 78
1:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Сапета 13
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
23 апр. 2016, 14:30 МСК
23.04.2016, 14:30 МСК
суббота
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
33
Родич
Милан Родич
78'
78'
86
4
Таранов
Иван Таранов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
3
Надсон
Надсон
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
7
Молло
Йоан Молло
90
20
Померко
Алексей Померко
90
5
Габулов
Георгий Габулов
90
9
Бруно
Джанни Бруно
74
18
Яхович
Адис Яхович
90
Запасные
16
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
13
Конюхов
Евгений Конюхов
45
Концедалов
Алексей Концедалов
93
Каленкович
Виталий Каленкович
19
Бато
Шелдон Бато
16
Симайс
Жерон Симайс
9
Чочиев
Алан Чочиев
91
Яковлев
Павел Яковлев
9
Садик
Берат Садик
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
22
Данцев
Александр Данцев
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
12
Новиков
Александр Новиков
46
41
Сапета
Александр Сапета
13'
13'
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
21
Асеведо
Герсон Асеведо
90
88
Коробов
Дмитрий Коробов
88
9
Гогниев
Спартак Гогниев
90
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
16
Шубин
Александр Шубин
33
Меркулов
Михаил Меркулов
54
Рязанцев
Александр Рязанцев
99
Ярошенко
Константин Ярошенко
62
Гавтадзе
Резо Гавтадзе
85
Серченков
Сергей Серченков
26
Щербаков
Александр Щербаков
25
Ставпец
Александр Ставпец
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
10
Манучарян
Эдгар Манучарян