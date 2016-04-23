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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Боккетти 48
Промес 58
2:2
Матч завершен
Мордовия
Саранск
Самодин 42
Луценко 62
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
23 апр. 2016, 17:00 МСК
23.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
48'
48'
90
45
Пуцко
Александр Пуцко
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
71
Попов
Ивелин Попов
78
27
Зотов
Александр Зотов
46
5
Ромуло
Ромуло
90
87
Зуев
Александр Зуев
90
10
Промес
Квинси Промес
58'
58'
90
99
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
13
Гранат
Владимир Гранат
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
64
Кутин
Денис Кутин
0
Джано
Джано
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
71
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
Мордовия
мин
77
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
55
Нахушев
Руслан Нахушев
90
32
Ломич
Марко Ломич
90
4
Шитов
Игорь Шитов
78
22
Самодин
Сергей Самодин
42'
42'
90
15
Махмудов
Эмин Махмудов
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
17
Дудиев
Аслан Дудиев
80
48
Луценко
Евгений Луценко
62'
62'
83
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
Запасные
97
Шебанов
Денис Шебанов
25
Чебану
Илья Чебану
31
Тишкин
Максим Тишкин
3
Гапон
Евгений Гапон
40
Перендиа
Милан Перендиа
25
Кобахидзе
Мамука Кобахидзе
57
Навлетов
Руслан Навлетов
8
Бобер
Антон Бобер
8
Иванов
Алексей Иванов
25
Шипицин
Евгений Шипицин
84
Власов
Олег Власов
99
Игнатович
Павел Игнатович