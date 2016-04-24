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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Березуцкий 56
1:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
24 апр. 2016, 17:00 МСК
24.04.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
27
Оланаре
Аарон Оланаре
54
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
56'
56'
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
72
25
Еременко
Роман Еременко
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
17
Ткачев
Сергей Ткачев
90
60
Головин
Александр Головин
90
18
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
5
Васин
Виктор Васин
15
Широков
Роман Широков
7
Тошич
Зоран Тошич
66
Натхо
Бибрас Натхо
8
Панченко
Кирилл Панченко
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
15
Губочан
Томаш Губочан
14
12
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
25
Козлов
Алексей Козлов
78
94
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
71
27
Денисов
Игорь Денисов
90
22
Соснин
Антон Соснин
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
8
Бечирай
Фатош Бечирай
90
Запасные
90
Габулов
Владимир Габулов
94
Лещук
Игорь Лещук
4
Самба
Кристофер Самба
5
Дьяков
Виталий Дьяков
5
Морозов
Григорий Морозов
96
Кузьмин
Максим Кузьмин
98
Терехов
Антон Терехов
8
Погребняк
Павел Погребняк
90
Обольский
Николай Обольский