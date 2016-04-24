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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Канга 44
Азмун 59
Ерохин 76
3:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
24 апр. 2016, 19:30 МСК
24.04.2016, 19:30 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
9
Канга
Каку Гуелор Канга
44'
44'
90
44
Навас
Сесар Навас
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
77
Баштуш
Баштуш
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
82
89
Ерохин
Александр Ерохин
76'
76'
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
20
Азмун
Сердар Азмун
59'
59'
64
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
89
Покатилов
Стас Покатилов
28
Терентьев
Денис Терентьев
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
8
Киреев
Игорь Киреев
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
8
Думбия
Мусса Думбия
32
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
11
Бухаров
Александр Бухаров
86
Ю
Бен Су Ю
32
Качарава
Ника Качарава
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
79
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
17
Шатов
Олег Шатов
62
8
Маурисио
Маурисио
79
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Халк
Халк
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
51
Рудаков
Максим Рудаков
4
Кришито
Доменико Кришито
24
Иванов
Андрей Иванов
70
Богаев
Дмитрий Богаев
8
Юсупов
Артур Юсупов
89
Палиенко
Максим Палиенко
9
Кокорин
Александр Кокорин
92
Долгов
Павел Долгов