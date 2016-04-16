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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Витсель 15
Халк 46
Дзюба 65
Маурисио 73
Хави Гарсия 87
5:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Попов 10
Глушаков 21
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
16 апр. 2016, 19:30 МСК
16.04.2016, 19:30 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
13
Нету
Луиш Нету
59
19
Смольников
Игорь Смольников
90
17
Шатов
Олег Шатов
90
8
Маурисио
Маурисио
73'
73'
84
35
Данни
Данни
31
28
Витсель
Аксель Витсель
15'
15'
90
7
Халк
Халк
46'
46'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
65'
65'
90
Запасные
51
Рудаков
Максим Рудаков
41
Кержаков
Михаил Кержаков
24
Гарай
Эсекьель Гарай
4
Кришито
Доменико Кришито
52
Иванов
Андрей Иванов
70
Богаев
Дмитрий Богаев
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
87'
8
Юсупов
Артур Юсупов
9
Кокорин
Александр Кокорин
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
13
Гранат
Владимир Гранат
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
27
Зотов
Александр Зотов
80
71
Попов
Ивелин Попов
10'
10'
81
8
Глушаков
Денис Глушаков
21'
21'
90
34
Макеев
Евгений Макеев
90
5
Ромуло
Ромуло
90
10
Промес
Квинси Промес
90
99
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
18
Кутепов
Илья Кутепов
64
Кутин
Денис Кутин
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
71
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе