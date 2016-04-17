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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Тумасян 4
Зубарев 90
2:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
17 апр. 2016, 14:30 МСК
17.04.2016, 14:30 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
75
20
Тумасян
Денис Тумасян
4'
4'
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
60
Зубарев
Владимир Зубарев
90'
90'
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
17
Зинченко
Александр Зинченко
68
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
93
Кротов
Вячеслав Кротов
46
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
33
Сухов
Александр Сухов
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
42
Филин
Александр Филин
2
Сысуев
Дмитрий Сысуев
87
Безденежных
Игорь Безденежных
11
Карлос
Диего Карлос
31
Марсиньо
Марсиньо
9
Ханджич
Харис Ханджич
Анжи
мин
13
Помазан
Евгений Помазан
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
4
Лазич
Дарко Лазич
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
14
Бериша
Бернард Бериша
61
20
Маевский
Иван Маевский
90
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
90
87
Максимов
Илья Максимов
90
33
Газимагомедов
Анвар Газимагомедов
70
94
Боли
Янник Боли
90
Запасные
27
Дженетов
Мехти Дженетов
16
Шафинский
Юрий Шафинский
25
Менса
Джонатан Менса
7
Гасанов
Шамиль Гасанов
67
Тигиев
Георгий Тигиев
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
20
Мутари
Амаду Мутари
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов