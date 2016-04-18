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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Бергстрем 75
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
18 апр. 2016, 17:00 МСК
18.04.2016, 17:00 МСК
понедельник
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
41
Сапета
Александр Сапета
79
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
21
Асеведо
Герсон Асеведо
83
88
Коробов
Дмитрий Коробов
73
9
Гогниев
Спартак Гогниев
90
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
16
Шубин
Александр Шубин
33
Меркулов
Михаил Меркулов
54
Рязанцев
Александр Рязанцев
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
99
Ярошенко
Константин Ярошенко
12
Новиков
Александр Новиков
85
Серченков
Сергей Серченков
26
Щербаков
Александр Щербаков
34
Дорожкин
Денис Дорожкин
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
90
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
75'
75'
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
46
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
63
15
Кисляк
Сергей Кисляк
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
20
Цакташ
Мийо Цакташ
90
7
Портнягин
Игорь Портнягин
66
99
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
45
Акмурзин
Тимур Акмурзин
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
49
Устинов
Виталий Устинов
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
79
Пилявский
Андрей Пилявский
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
88
Камболов
Руслан Камболов
31
Ткачук
Денис Ткачук
63
Джалилов
Алишер Джалилов
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
11
Девич
Марко Девич
22
Дядюн
Владимир Дядюн