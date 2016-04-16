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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 43
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
16 апр. 2016, 14:30 МСК
16.04.2016, 14:30 МСК
суббота
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
21
Кузяев
Далер Кузяев
85
5
Плиев
Заурбек Плиев
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
82
14
Айссати
Исмаил Айссати
90
6
Адилсон
Адилсон
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
23
Пирис
Факундо Пирис
69
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
95
Митришев
Магомед Митришев
90
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
33
Гудиев
Виталий Гудиев
40
Уциев
Ризван Уциев
2
Родолфо
Родолфо
29
Уилкшир
Люк Уилкшир
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
10
Кану
Кану
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
8
Кен
Педро Кен
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
98
Петров
Сергей Петров
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
17
Калешин
Виталий Калешин
16
7
Мамаев
Павел Мамаев
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
14
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
34
90
Смолов
Федор Смолов
43'
43'
90
Запасные
31
Дикань
Андрей Дикань
88
Синицын
Андрей Синицын
15
Марков
Николай Марков
3
Страндберг
Стефан Страндберг
18
Быстров
Владимир Быстров
8
Газинский
Юрий Газинский
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
9
Ари
Ари
14
Вандерсон
Вандерсон