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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Чорлука 22
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Оланаре 84
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
16 апр. 2016, 17:00 МСК
16.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
28
Дюрица
Ян Дюрица
90
17
Михалик
Тарас Михалик
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
22'
22'
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
3
Касаев
Алан Касаев
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
80
19
Самедов
Александр Самедов
90
45
Хенти
Эзекиэль Хенти
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
81
Абаев
Илья Абаев
36
Янбаев
Ренат Янбаев
15
Логашов
Арсений Логашов
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
8
Шешуков
Александр Шешуков
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
32
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
65
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
77
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
27
Оланаре
Аарон Оланаре
84'
84'
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
25
Еременко
Роман Еременко
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
7
Тошич
Зоран Тошич
63
18
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
5
Васин
Виктор Васин
15
Широков
Роман Широков
17
Ткачев
Сергей Ткачев
66
Натхо
Бибрас Натхо
60
Головин
Александр Головин
8
Панченко
Кирилл Панченко