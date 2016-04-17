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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
0:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Бруно 90
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
17 апр. 2016, 17:00 МСК
17.04.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
15
Губочан
Томаш Губочан
90
12
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
94
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
98
Терехов
Антон Терехов
62
2
Драгун
Станислав Драгун
57
22
Соснин
Антон Соснин
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
8
Бечирай
Фатош Бечирай
90
Запасные
30
Габулов
Владимир Габулов
94
Лещук
Игорь Лещук
5
Дьяков
Виталий Дьяков
2
Морозов
Григорий Морозов
74
Катрич
Анатолий Катрич
96
Кузьмин
Максим Кузьмин
8
Погребняк
Павел Погребняк
90
Обольский
Николай Обольский
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
33
Родич
Милан Родич
74
4
Таранов
Иван Таранов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
3
Надсон
Надсон
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
7
Молло
Йоан Молло
90
20
Померко
Алексей Померко
90
5
Габулов
Георгий Габулов
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
66
8
Корниленко
Сергей Корниленко
70
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
16
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
93
Каленкович
Виталий Каленкович
19
Бато
Шелдон Бато
16
Симайс
Жерон Симайс
9
Чочиев
Алан Чочиев
9
Садик
Берат Садик
9
Бруно
Джанни Бруно
90'
18
Яхович
Адис Яхович