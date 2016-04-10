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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Сафрониди 36
1:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
10 апр. 2016, 14:30 МСК
10.04.2016, 14:30 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
36'
36'
90
93
Кротов
Вячеслав Кротов
72
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
17
Зинченко
Александр Зинченко
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
9
Ханджич
Харис Ханджич
80
Запасные
71
Лунев
Андрей Лунев
33
Сухов
Александр Сухов
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
42
Филин
Александр Филин
5
Фомин
Семен Фомин
2
Сысуев
Дмитрий Сысуев
87
Безденежных
Игорь Безденежных
11
Карлос
Диего Карлос
31
Марсиньо
Марсиньо
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
5
Плиев
Заурбек Плиев
90
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
29
Уилкшир
Люк Уилкшир
86
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
90
14
Айссати
Исмаил Айссати
90
23
Пирис
Факундо Пирис
75
19
Иванов
Олег Иванов
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
95
Митришев
Магомед Митришев
66
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
33
Гудиев
Виталий Гудиев
23
Мохаммади
Милад Мохаммади
45
Кану
Кану
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
21
Кузяев
Далер Кузяев
8
Кен
Педро Кен
7
Ахъядов
Апти Ахъядов