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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 18
Смолов 45
Ахмедов 55
Смолов 56
Смолов 61
Вандерсон 77
6:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
10 апр. 2016, 17:00 МСК
10.04.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
98
Петров
Сергей Петров
90
15
Марков
Николай Марков
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
55'
55'
74
14
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
65
90
Смолов
Федор Смолов
18'
45'
56'
61'
18', 45', 56', 61'
90
7
Мамаев
Павел Мамаев
62
Запасные
31
Дикань
Андрей Дикань
88
Синицын
Андрей Синицын
3
Страндберг
Стефан Страндберг
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
8
Газинский
Юрий Газинский
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
14
Вандерсон
Вандерсон
77'
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
22
Данцев
Александр Данцев
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
12
Новиков
Александр Новиков
64
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
41
Сапета
Александр Сапета
90
9
Гогниев
Спартак Гогниев
60
88
Коробов
Дмитрий Коробов
90
54
Рязанцев
Александр Рязанцев
57
10
Манучарян
Эдгар Манучарян
90
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
16
Шубин
Александр Шубин
33
Меркулов
Михаил Меркулов
99
Ярошенко
Константин Ярошенко
21
Асеведо
Герсон Асеведо
62
Гавтадзе
Резо Гавтадзе
85
Серченков
Сергей Серченков
26
Щербаков
Александр Щербаков
34
Дорожкин
Денис Дорожкин