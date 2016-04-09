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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
Карадениз 4
Канунников 16
Портнягин 30
Девич 67
4:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Ионов 18
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
9 апр. 2016, 19:30 МСК
9.04.2016, 19:30 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
4'
4'
60
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
15
Кисляк
Сергей Кисляк
90
20
Цакташ
Мийо Цакташ
72
99
Канунников
Максим Канунников
16'
16'
90
7
Портнягин
Игорь Портнягин
30'
30'
64
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
21
Акмурзин
Тимур Акмурзин
49
Устинов
Виталий Устинов
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
79
Пилявский
Андрей Пилявский
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
31
Ткачук
Денис Ткачук
63
Джалилов
Алишер Джалилов
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
11
Девич
Марко Девич
67'
22
Дядюн
Владимир Дядюн
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
38
Морозов
Григорий Морозов
90
15
Губочан
Томаш Губочан
90
5
Дьяков
Виталий Дьяков
46
12
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
94
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
22
Соснин
Антон Соснин
90
2
Драгун
Станислав Драгун
90
11
Ионов
Алексей Ионов
18'
18'
90
8
Бечирай
Фатош Бечирай
90
Запасные
30
Габулов
Владимир Габулов
94
Лещук
Игорь Лещук
38
Ещенко
Андрей Ещенко
74
Катрич
Анатолий Катрич
88
Ташаев
Александр Ташаев
96
Кузьмин
Максим Кузьмин
98
Терехов
Антон Терехов
8
Погребняк
Павел Погребняк
90
Обольский
Николай Обольский