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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Шитов 4
Еременко 12
Головин 22
Муса 25
Игнашевич 26
Еременко 75
Дзагоев 78
7:1
Матч завершен
Мордовия
Саранск
Самодин 67
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
9 апр. 2016, 13:30 МСК
9.04.2016, 13:30 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
19
Цауня
Александр Цауня
76
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
26'
26'
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
60
Головин
Александр Головин
22'
22'
46
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
25
Еременко
Роман Еременко
12'
75'
12', 75'
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
78'
78'
90
7
Тошич
Зоран Тошич
56
18
Муса
Ахмед Муса
25'
25'
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
5
Васин
Виктор Васин
42
Щенников
Георгий Щенников
15
Широков
Роман Широков
17
Ткачев
Сергей Ткачев
8
Панченко
Кирилл Панченко
27
Оланаре
Аарон Оланаре
Мордовия
мин
25
Чебану
Илья Чебану
90
3
Гапон
Евгений Гапон
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
4
Шитов
Игорь Шитов
4'
4'
90
8
Бобер
Антон Бобер
46
15
Махмудов
Эмин Махмудов
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
84
Власов
Олег Власов
46
17
Дудиев
Аслан Дудиев
79
22
Самодин
Сергей Самодин
67'
67'
90
Запасные
95
Калюжный
Роман Калюжный
77
Ревишвили
Нукри Ревишвили
55
Нахушев
Руслан Нахушев
31
Тишкин
Максим Тишкин
32
Ломич
Марко Ломич
57
Навлетов
Руслан Навлетов
88
Иванов
Алексей Иванов
25
Шипицин
Евгений Шипицин
65
Нургалеев
Владислав Нургалеев
48
Луценко
Евгений Луценко
99
Игнатович
Павел Игнатович