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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
11 апр. 2016, 18:00 МСК
11.04.2016, 18:00 МСК
понедельник
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
89
4
Таранов
Иван Таранов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
3
Надсон
Надсон
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
20
Померко
Алексей Померко
90
5
Габулов
Георгий Габулов
90
7
Молло
Йоан Молло
90
8
Корниленко
Сергей Корниленко
85
9
Бруно
Джанни Бруно
90
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
33
Родич
Милан Родич
93
Каленкович
Виталий Каленкович
19
Бато
Шелдон Бато
16
Симайс
Жерон Симайс
9
Чочиев
Алан Чочиев
91
Яковлев
Павел Яковлев
18
Яхович
Адис Яхович
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
28
Дюрица
Ян Дюрица
90
17
Михалик
Тарас Михалик
85
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
61
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
74
19
Самедов
Александр Самедов
90
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
90
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
77
Коченков
Антон Коченков
55
Янбаев
Ренат Янбаев
15
Логашов
Арсений Логашов
3
Касаев
Алан Касаев
8
Шешуков
Александр Шешуков
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
59
Миранчук
Алексей Миранчук
36
Баринов
Дмитрий Баринов
32
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
45
Хенти
Эзекиэль Хенти