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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
8 апр. 2016, 19:00 МСК
8.04.2016, 19:00 МСК
пятница
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
4
Лазич
Дарко Лазич
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
14
Бериша
Бернард Бериша
90
20
Маевский
Иван Маевский
77
87
Максимов
Илья Максимов
66
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
90
33
Газимагомедов
Анвар Газимагомедов
63
94
Боли
Янник Боли
90
Запасные
13
Помазан
Евгений Помазан
16
Шафинский
Юрий Шафинский
25
Менса
Джонатан Менса
7
Гасанов
Шамиль Гасанов
67
Тигиев
Георгий Тигиев
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
20
Мутари
Амаду Мутари
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
44
Навас
Сесар Навас
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
77
Баштуш
Баштуш
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
7
Полоз
Дмитрий Полоз
60
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
8
Могилевец
Павел Могилевец
70
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
20
Азмун
Сердар Азмун
59
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
1
Покатилов
Стас Покатилов
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
4
Терентьев
Денис Терентьев
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
8
Киреев
Игорь Киреев
89
Ерохин
Александр Ерохин
9
Канга
Каку Гуелор Канга
8
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
11
Бухаров
Александр Бухаров
32
Качарава
Ника Качарава