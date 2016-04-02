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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Баштуш 2
Нобоа 20
2:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
2 апр. 2016, 19:30 МСК
2.04.2016, 19:30 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
44
Навас
Сесар Навас
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
77
Баштуш
Баштуш
2'
2'
90
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
57
7
Полоз
Дмитрий Полоз
71
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
20'
20'
90
20
Азмун
Сердар Азмун
67
8
Могилевец
Павел Могилевец
90
Запасные
8
Покатилов
Стас Покатилов
77
Медведев
Никита Медведев
97
Терентьев
Денис Терентьев
80
Маргасов
Тимофей Маргасов
8
Киреев
Игорь Киреев
2
Калачев
Тимофей Калачев
89
Ерохин
Александр Ерохин
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
8
Думбия
Мусса Думбия
4
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
11
Бухаров
Александр Бухаров
32
Качарава
Ника Качарава
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
13
Гранат
Владимир Гранат
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
72
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
34
Макеев
Евгений Макеев
37
5
Ромуло
Ромуло
90
10
Промес
Квинси Промес
90
27
Зотов
Александр Зотов
62
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
18
Кутепов
Илья Кутепов
64
Кутин
Денис Кутин
71
Попов
Ивелин Попов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
37
Зуев
Александр Зуев
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе