Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Грозав 11
Грозав 26
Мбенг 87
3:2
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Лазич 7
Боли 44
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
2 апр. 2016, 14:30 МСК
2.04.2016, 14:30 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
5
Плиев
Заурбек Плиев
90
2
Родолфо
Родолфо
85
15
Семенов
Андрей Семенов
90
29
Уилкшир
Люк Уилкшир
72
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
11'
26'
11', 26'
90
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
14
Айссати
Исмаил Айссати
90
95
Митришев
Магомед Митришев
66
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
33
Гудиев
Виталий Гудиев
45
Шахтиев
Халид Шахтиев
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
10
Кану
Кану
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
23
Пирис
Факундо Пирис
8
Кен
Педро Кен
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
17
Мбенг
Аблае Мбенг
87'
Анжи
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
4
Лазич
Дарко Лазич
7'
7'
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
33
Газимагомедов
Анвар Газимагомедов
64
20
Маевский
Иван Маевский
90
87
Максимов
Илья Максимов
90
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
90
14
Бериша
Бернард Бериша
90
94
Боли
Янник Боли
44'
44'
90
Запасные
13
Помазан
Евгений Помазан
16
Шафинский
Юрий Шафинский
25
Менса
Джонатан Менса
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
67
Тигиев
Георгий Тигиев
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
20
Мутари
Амаду Мутари
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов