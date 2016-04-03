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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Шкулетич 83
1:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
3 апр. 2016, 17:00 МСК
3.04.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
28
Дюрица
Ян Дюрица
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
65
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
3
Касаев
Алан Касаев
75
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
57
17
Михалик
Тарас Михалик
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
83'
83'
90
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
20
Коченков
Антон Коченков
55
Янбаев
Ренат Янбаев
15
Логашов
Арсений Логашов
8
Шешуков
Александр Шешуков
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
59
Миранчук
Алексей Миранчук
36
Баринов
Дмитрий Баринов
32
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
45
Хенти
Эзекиэль Хенти
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
79
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
90
49
Устинов
Виталий Устинов
77
31
Ткачук
Денис Ткачук
90
88
Камболов
Руслан Камболов
84
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
20
Цакташ
Мийо Цакташ
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
11
Девич
Марко Девич
90
Запасные
21
Акмурзин
Тимур Акмурзин
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
79
Пилявский
Андрей Пилявский
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
63
Джалилов
Алишер Джалилов
15
Кисляк
Сергей Кисляк
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
7
Портнягин
Игорь Портнягин
22
Дядюн
Владимир Дядюн