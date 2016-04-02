Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Гогниев 24
1:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
2 апр. 2016, 12:00 МСК
2.04.2016, 12:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
22
Данцев
Александр Данцев
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
88
Коробов
Дмитрий Коробов
89
41
Сапета
Александр Сапета
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
21
Асеведо
Герсон Асеведо
85
54
Рязанцев
Александр Рязанцев
62
9
Гогниев
Спартак Гогниев
24'
24'
90
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
16
Шубин
Александр Шубин
33
Меркулов
Михаил Меркулов
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
99
Ярошенко
Константин Ярошенко
85
Серченков
Сергей Серченков
26
Щербаков
Александр Щербаков
34
Дорожкин
Денис Дорожкин
10
Манучарян
Эдгар Манучарян
Уфа
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
93
Кротов
Вячеслав Кротов
86
60
Зубарев
Владимир Зубарев
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
17
Зинченко
Александр Зинченко
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
11
Карлос
Диего Карлос
46
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
71
Лунев
Андрей Лунев
33
Сухов
Александр Сухов
4
Никитин
Алексей Никитин
2
Филин
Александр Филин
13
Засеев
Азамат Засеев
8
Фомин
Семен Фомин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
31
Сысуев
Дмитрий Сысуев
87
Безденежных
Игорь Безденежных
10
Марсиньо
Марсиньо
9
Ханджич
Харис Ханджич