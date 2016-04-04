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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Мордовия
Саранск
Луценко 80
1:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Таранов 6
Корниленко 66
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
4 апр. 2016, 19:00 МСК
4.04.2016, 19:00 МСК
понедельник
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Мордовия
мин
25
Чебану
Илья Чебану
90
32
Ломич
Марко Ломич
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
4
Шитов
Игорь Шитов
90
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
25
Шипицин
Евгений Шипицин
68
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
84
Власов
Олег Власов
90
17
Дудиев
Аслан Дудиев
56
22
Самодин
Сергей Самодин
60
Запасные
5
Шебанов
Денис Шебанов
77
Ревишвили
Нукри Ревишвили
55
Нахушев
Руслан Нахушев
3
Гапон
Евгений Гапон
31
Тишкин
Максим Тишкин
5
Кобахидзе
Мамука Кобахидзе
57
Навлетов
Руслан Навлетов
8
Бобер
Антон Бобер
88
Иванов
Алексей Иванов
65
Нургалеев
Владислав Нургалеев
48
Луценко
Евгений Луценко
80'
99
Игнатович
Павел Игнатович
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
4
Таранов
Иван Таранов
6'
6'
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
3
Надсон
Надсон
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
7
Молло
Йоан Молло
90
20
Померко
Алексей Померко
90
5
Габулов
Георгий Габулов
90
9
Бруно
Джанни Бруно
64
8
Корниленко
Сергей Корниленко
66'
66'
86
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
16
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
33
Родич
Милан Родич
93
Каленкович
Виталий Каленкович
19
Бато
Шелдон Бато
16
Симайс
Жерон Симайс
9
Чочиев
Алан Чочиев
91
Яковлев
Павел Яковлев
18
Яхович
Адис Яхович