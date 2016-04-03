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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Халк 54
Халк 80
2:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
3 апр. 2016, 19:30 МСК
3.04.2016, 19:30 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
83
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
17
Шатов
Олег Шатов
90
8
Маурисио
Маурисио
90
35
Данни
Данни
83
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Халк
Халк
54'
80'
54', 80'
87
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
83
Обухов
Игорь Обухов
24
Гарай
Эсекьель Гарай
4
Кришито
Доменико Кришито
70
Богаев
Дмитрий Богаев
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
8
Юсупов
Артур Юсупов
9
Кокорин
Александр Кокорин
93
Суанов
Руслан Суанов
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
62
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
25
Еременко
Роман Еременко
59
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
60
Головин
Александр Головин
85
7
Тошич
Зоран Тошич
90
18
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
5
Васин
Виктор Васин
15
Широков
Роман Широков
17
Ткачев
Сергей Ткачев
66
Натхо
Бибрас Натхо
19
Цауня
Александр Цауня
8
Панченко
Кирилл Панченко
27
Оланаре
Аарон Оланаре