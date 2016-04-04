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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
Ионов 27
1:4
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Мамаев 31
Подберезкин 47
Смолов 69
Ахмедов 82
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
4 апр. 2016, 19:30 МСК
4.04.2016, 19:30 МСК
понедельник
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
5
Дьяков
Виталий Дьяков
90
12
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
94
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
77
2
Драгун
Станислав Драгун
55
11
Ионов
Алексей Ионов
27'
27'
90
22
Соснин
Антон Соснин
90
8
Бечирай
Фатош Бечирай
46
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
94
Лещук
Игорь Лещук
72
Каляшин
Александр Каляшин
74
Катрич
Анатолий Катрич
88
Ташаев
Александр Ташаев
96
Кузьмин
Максим Кузьмин
8
Погребняк
Павел Погребняк
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
98
Петров
Сергей Петров
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
82'
82'
90
14
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
47'
47'
64
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
90
Смолов
Федор Смолов
69'
69'
84
7
Мамаев
Павел Мамаев
31'
31'
79
Запасные
31
Дикань
Андрей Дикань
88
Синицын
Андрей Синицын
15
Марков
Николай Марков
3
Страндберг
Стефан Страндберг
18
Быстров
Владимир Быстров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
9
Ари
Ари
14
Вандерсон
Вандерсон