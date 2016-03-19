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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Иванов 33
1:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Дорожкин 19
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
19 марта 2016, 17:00 МСК
19.03.2016, 17:00 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
29
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
65
6
Адилсон
Адилсон
90
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
19
Иванов
Олег Иванов
33'
33'
90
14
Айссати
Исмаил Айссати
90
95
Митришев
Магомед Митришев
72
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
5
Плиев
Заурбек Плиев
45
Шахтиев
Халид Шахтиев
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
10
Кану
Кану
7
Кадыров
Халид Кадыров
23
Пирис
Факундо Пирис
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Урал
мин
85
Серченков
Сергей Серченков
63
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
12
Новиков
Александр Новиков
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
34
Дорожкин
Денис Дорожкин
19'
19'
78
41
Сапета
Александр Сапета
90
99
Ярошенко
Константин Ярошенко
90
88
Коробов
Дмитрий Коробов
90
21
Асеведо
Герсон Асеведо
71
7
Данцев
Александр Данцев
90
Запасные
16
Шубин
Александр Шубин
35
Арапов
Дмитрий Арапов
4
Мартынович
Александр Мартынович
33
Меркулов
Михаил Меркулов
57
Фидлер
Артем Фидлер
62
Гавтадзе
Резо Гавтадзе
26
Щербаков
Александр Щербаков
71
Гулиев
Эльбейи Гулиев