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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уфа
Уфа
0:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Бечирай 28
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
19 марта 2016, 14:30 МСК
19.03.2016, 14:30 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
11
Карлос
Диего Карлос
56
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
93
Кротов
Вячеслав Кротов
71
60
Зубарев
Владимир Зубарев
90
31
Сысуев
Дмитрий Сысуев
46
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
17
Зинченко
Александр Зинченко
90
9
Ханджич
Харис Ханджич
90
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
33
Сухов
Александр Сухов
20
Тумасян
Денис Тумасян
2
Филин
Александр Филин
13
Засеев
Азамат Засеев
8
Фомин
Семен Фомин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
6
Пурье
Марвин Пурье
10
Марсиньо
Марсиньо
44
Игбун
Сильвестр Игбун
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
15
Губочан
Томаш Губочан
90
12
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
94
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
89
27
Денисов
Игорь Денисов
90
2
Драгун
Станислав Драгун
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
8
Погребняк
Павел Погребняк
73
8
Бечирай
Фатош Бечирай
28'
28'
90
Запасные
94
Лещук
Игорь Лещук
1
Шунин
Антон Шунин
5
Дьяков
Виталий Дьяков
2
Морозов
Григорий Морозов
22
Соснин
Антон Соснин
47
Зобнин
Роман Зобнин
74
Катрич
Анатолий Катрич
86
Левин
Владислав Левин