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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
Карадениз 65
1:1
Матч завершен
Мордовия
Саранск
Мухаметшин 18
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
20 марта 2016, 17:00 МСК
20.03.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
11
Девич
Марко Девич
90
88
Камболов
Руслан Камболов
53
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
31
Ткачук
Денис Ткачук
46
99
Канунников
Максим Канунников
90
7
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
49
Устинов
Виталий Устинов
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
65'
63
Джалилов
Алишер Джалилов
21
Кисляк
Сергей Кисляк
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
20
Цакташ
Мийо Цакташ
22
Дядюн
Владимир Дядюн
Мордовия
мин
25
Чебану
Илья Чебану
90
32
Ломич
Марко Ломич
14
33
Рыков
Владимир Рыков
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
4
Шитов
Игорь Шитов
90
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
18'
18'
90
15
Махмудов
Эмин Махмудов
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
84
Власов
Олег Власов
40
17
Дудиев
Аслан Дудиев
90
22
Самодин
Сергей Самодин
90
Запасные
77
Ревишвили
Нукри Ревишвили
5
Шебанов
Денис Шебанов
55
Нахушев
Руслан Нахушев
3
Гапон
Евгений Гапон
31
Тишкин
Максим Тишкин
57
Навлетов
Руслан Навлетов
8
Бобер
Антон Бобер
88
Иванов
Алексей Иванов
25
Шипицин
Евгений Шипицин
65
Нургалеев
Владислав Нургалеев
48
Луценко
Евгений Луценко
99
Игнатович
Павел Игнатович