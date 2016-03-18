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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:4
Матч завершен
Спартак
Москва
Зе Луиш 4
Глушаков 31
Промес 67
Зе Луиш 85
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
18 марта 2016, 19:30 МСК
18.03.2016, 19:30 МСК
пятница
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
13
Помазан
Евгений Помазан
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
4
Лазич
Дарко Лазич
83
25
Менса
Джонатан Менса
90
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
46
20
Маевский
Иван Маевский
90
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
90
14
Бериша
Бернард Бериша
84
7
Агаларов
Камиль Агаларов
90
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
90
Запасные
27
Дженетов
Мехти Дженетов
16
Шафинский
Юрий Шафинский
13
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
7
Гасанов
Шамиль Гасанов
75
Мусалов
Магомед Мусалов
37
Газимагомедов
Анвар Газимагомедов
20
Мутари
Амаду Мутари
94
Боли
Янник Боли
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
13
Гранат
Владимир Гранат
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
99
Зе Луиш
Зе Луиш
4'
85'
4', 85'
90
71
Попов
Ивелин Попов
61
8
Глушаков
Денис Глушаков
31'
31'
74
34
Макеев
Евгений Макеев
70
5
Ромуло
Ромуло
90
10
Промес
Квинси Промес
67'
67'
90
27
Зотов
Александр Зотов
90
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
18
Кутепов
Илья Кутепов
40
Джано
Джано
18
Леонтьев
Игорь Леонтьев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
37
Зуев
Александр Зуев