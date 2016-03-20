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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Перейра 58
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Дюрица 39
Самедов 67
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
20 марта 2016, 19:30 МСК
20.03.2016, 19:30 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Страндберг
Стефан Страндберг
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
7
Мамаев
Павел Мамаев
90
8
Газинский
Юрий Газинский
23
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
58'
58'
90
90
Смолов
Федор Смолов
77
9
Ари
Ари
76
Запасные
31
Дикань
Андрей Дикань
88
Синицын
Андрей Синицын
98
Петров
Сергей Петров
15
Марков
Николай Марков
41
Татаев
Алексей Татаев
18
Быстров
Владимир Быстров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
14
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
14
Вандерсон
Вандерсон
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
28
Дюрица
Ян Дюрица
39'
39'
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
64
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
17
Михалик
Тарас Михалик
87
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
8
19
Самедов
Александр Самедов
67'
67'
90
45
Хенти
Эзекиэль Хенти
90
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
20
Коченков
Антон Коченков
55
Янбаев
Ренат Янбаев
15
Логашов
Арсений Логашов
3
Касаев
Алан Касаев
8
Шешуков
Александр Шешуков
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
59
Миранчук
Алексей Миранчук
36
Баринов
Дмитрий Баринов
32
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
25
Шкулетич
Петар Шкулетич