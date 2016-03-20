Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 20
Халк 26
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
20 марта 2016, 14:30 МСК
20.03.2016, 14:30 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
78
4
Таранов
Иван Таранов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
3
Надсон
Надсон
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
7
Молло
Йоан Молло
90
20
Померко
Алексей Померко
90
5
Габулов
Георгий Габулов
90
19
Бато
Шелдон Бато
59
18
Яхович
Адис Яхович
75
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
16
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
40
Божин
Сергей Божин
33
Родич
Милан Родич
93
Каленкович
Виталий Каленкович
9
Чочиев
Алан Чочиев
91
Яковлев
Павел Яковлев
9
Садик
Берат Садик
8
Корниленко
Сергей Корниленко
9
Бруно
Джанни Бруно
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
17
Шатов
Олег Шатов
89
8
Маурисио
Маурисио
83
35
Данни
Данни
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Халк
Халк
26'
26'
81
22
Дзюба
Артем Дзюба
20'
20'
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
95
Васютин
Александр Васютин
2
Анюков
Александр Анюков
24
Гарай
Эсекьель Гарай
4
Кришито
Доменико Кришито
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
8
Юсупов
Артур Юсупов
9
Кокорин
Александр Кокорин
92
Долгов
Павел Долгов